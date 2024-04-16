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Психиатр Рудов: есть два вида депрессии, которые лечатся разными методами

Психиатр Рудов: есть два вида депрессии, которые лечатся разными методами

Депрессия делится на два основных вида – эндогенную и психогенную. Лечатся они разными методами, так как имеют свои специфические особенности и причины развития, рассказал психиатр Виктор Рудов Общественной Службе Новостей.

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