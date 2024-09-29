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Объятый кризисом Ближний Восток поднимает цены на нефть

Объятый кризисом Ближний Восток поднимает цены на нефть

Растущая геополитическая неопределенность в регионе в сочетании с опасениями масштабных прямых ударов по таким портам, как Хайфа и Эйлат, привела к повышению оценок рисков для судоходства и транспортировки нефти.

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