Объятый кризисом Ближний Восток поднимает цены на нефть

Растущая геополитическая неопределенность в регионе в сочетании с опасениями масштабных прямых ударов по таким портам, как Хайфа и Эйлат, привела к повышению оценок рисков для судоходства и транспортировки нефти.
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