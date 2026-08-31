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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Харламов сравнил влияние его отца и Месси на их виды спорта: «История становления хоккея иная, нежели футбола, из-за сборной СССР. Ту машину не могли остановить много лет»

Александр Харламов оценил влияние Валерия Харламова и Лионеля Месси на хоккей и футбол соответственно.

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