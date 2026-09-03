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Царьград

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Внутри огромного римского сосуда нашли скелет мужчины с ножами

Внутри огромного римского сосуда нашли скелет мужчины с ножами

Скелет молодого мужчины и два ножа обнаружили внутри огромного римского сосуда.Болгарские археологи сделали необычное открытие в руинах римской колонии Деултум недалеко от Бургаса.

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