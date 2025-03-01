По мнению экс-министра МИД Австрии, в Европе никто не ожидал, что РФ будет такой стабильной Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью ТАСС заявила, что Россия уже победила в специальной военной операции.
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