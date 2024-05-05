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Благодатный огонь доставят в Читу 6 мая

Благодатный огонь доставят в Читу 6 мая

Представитель Читинской епархии с частицей Благодатного огня уже на пути в забайкальскую столицу.6 мая из Москвы в столицу 75-го региона прилетит борт с представителем Читинской епархии с лампадой с частицей Благодатного огня, сошедшего в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

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