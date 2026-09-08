В Дзержинском округе уничтожили БПЛА

7 сентября в Калужской области сбили беспилотник. Как рассказал губернатор Владислав Шапша, вчера днём силы ПВО уничтожили БПЛА над территорией Дзержинского муниципального округа.
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