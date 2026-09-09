Собянин: Москва продолжит системную работу по сохранению исторической памяти

Президиум правительства Москвы рассмотрел доклад заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой об организации патриотического воспитания молодежи.
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