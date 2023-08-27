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Ротенберг о деле Федотова: «Худой мир лучше доброй ссоры. Конфликты с ИИХФ нам точно не нужны. Мы не имеем права отбирать у детей мечту о золоте ЧМ и ОИ»

– У вас нет тревоги, что после 1 сентября мы рассоримся с ИИХФ из-за «дела Ивана Федотова», получив тем самым кучу проблем? – Худой мир лучше доброй ссоры.

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