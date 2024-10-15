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Перелетные птицы: какие птицы улетают на юг, а какие остаются зимовать

Перелетные птицы: какие птицы улетают на юг, а какие остаются зимовать

Кто такие перелетные птицы Почему птицы улетают на юг Перелетные птицы России: топ-10 Кто остается зимовать Когда возвращаются перелетные птицы Кто такие перелетные птицы Птицы, которые мигрируют в сентябре.

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