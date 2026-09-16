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Нижегородская правда

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Врач Кондрахин объяснил, как искривление позвоночника влияет на сердце

Тяжёлые формы искривления позвоночника могут вызвать неправильное расположение внутренних органов и сердечную недостаточность, предупредил в беседе с изданием «Абзац» врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.

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