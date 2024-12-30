Геннадий Лагутин

Мы напомним, что ранее президент Азербайджана дважды "приносил извинения" Владимиру Путину А вот как это было: Впервые это произошло в 2020 году, когда вооружённые силы Азербайджана сбили российский Ми-24, приняв его за армянский. В результате погибли два пилота. ▪️В МИД пояснили, что полет вертолета проходил в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границы на фоне продолжающихся военных действий в Нагорном Карабахе. Также в Баку отметили, что вертолет летел в «темное время суток». ▪️Армения тогда такое заявление раскритиковала: «вертолет не был на боевом курсе, поэтому не мог быть воспринят как угроза». Во второй раз президент Алиев принёс свои "извинения" за обстрел автомобиля с миротворцами из России. В результате были убиты пять человек. В Баку тогда заявили, что спутали российских миротворцев с военными Нагорного Карабаха из-за «сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий». Миротворцы передвигались на машинах с опознавательными знаками и были легко идентифицируемы. Всё указывало на то, что россияне были расстреляны в упор, а затем добиты те, кто выжил. ▪️Президент Азербайджана подчеркивал, что власти проведут «самое тщательное расследование» и виновные понесут наказание. ❓Сейчас мы видим, что Алиев пытается повесить всю ответственность на Россию, хотя расследование авиакатастрофы только началось. А просил ли он извинений и компенсаций у Зеленского? Или же все виновные уже установлены, но Россию об этом не уведомили? ✔️Он намеренно скрывает факты о беспилотниках, которые использовали украинцы, и о введении режима «ковёр» в Грозном. Однако сам всегда находил оправдания для бесчинств своей армии.