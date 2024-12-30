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  • Alla los angeles
    Когда Россия наконец поймёт, что Азербайджан ей не друг. Кстати,  азеры воюют против наших на украине. А то что Азерб...Алиев своим хамст...
  • Коська
    Запущеный бумеранг обязательно вернется, правда??? Вот и сейчас Алиев пожинает то, что запустил, я не говорю что это ...Алиев своим хамст...
  • Алла Зотова
    Отличная статья! Есть о чем подумать россиянам! И правительству тоже!Алиев своим хамст...

"Это первое повреждение, нанесённое самолету": Алиев выдвинул России требования в связи с авиакатастрофой в Актау

"Это первое повреждение, нанесённое самолету": Алиев выдвинул России требования в связи с авиакатастрофой в Актау

Разбившийся в Актау самолёт получил повреждения из-за обстрела с земли - об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Был алиев МРАЗЬЮ....им и остался....НАХ..таких друзей.
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13 час.
АА
Алекс Архипов
Бабло будут требовать. Признали, платите. Может их в Турции добили?
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11 час.
Геннадий Лагутин
Мы напомним, что ранее президент Азербайджана дважды &quot;приносил извинения&quot; Владимиру Путину  А вот как это было: Впервые это произошло в 2020 году, когда вооружённые силы Азербайджана сбили российский Ми-24, приняв его за армянский. В результате погибли два пилота. ▪️В МИД пояснили, что полет вертолета проходил в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границы на фоне продолжающихся военных действий в Нагорном Карабахе. Также в Баку отметили, что вертолет летел   в «темное время суток». ▪️Армения тогда такое заявление раскритиковала: «вертолет не был на боевом курсе, поэтому не   мог быть воспринят как угроза».  Во  второй раз президент   Алиев принёс свои &quot;извинения&quot; за обстрел автомобиля с миротворцами из России. В результате были убиты пять человек. В Баку тогда заявили, что спутали российских   миротворцев с военными Нагорного Карабаха из-за «сложного   рельефа местности и туманно-дождливых погодных  условий». Миротворцы передвигались на машинах с   опознавательными знаками и были легко идентифицируемы.   Всё указывало на то, что россияне были расстреляны в упор, а   затем добиты те, кто выжил.      ▪️Президент Азербайджана подчеркивал, что власти проведут «самое тщательное расследование» и виновные понесут наказание. ❓Сейчас мы видим, что Алиев пытается повесить всю ответственность на Россию, хотя расследование авиакатастрофы только началось. А просил ли он извинений и компенсаций у Зеленского? Или же все виновные уже установлены, но Россию об этом не уведомили? ✔️Он намеренно скрывает факты о беспилотниках, которые использовали украинцы, и о введении режима «ковёр» в Грозном. Однако сам всегда находил оправдания для бесчинств своей армии.
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11 час.

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