Итак, я посмотрел "скандальное" интервью Небензи британскому журналисту. Смотреть местами было прям противно, настолько британец искажал факты, навязывал свою субъективную точку зрения и просто хамски перебивал.
И Британия еще что-то говорит об унижении для России?
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Беспилотники сбивать и нейтральных водах, а морские дроны обнаруживать там же,но сбивать в нашей акватории,чтобы не выли на Западе.
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8 час.
М
ММ
Унизительно, что над Черным морем летают их беспилотники и разведывательные самолеты и наши их не сбивают!
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7 час.
Виталий
Пора сбивать...однозначно!
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6 час.
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