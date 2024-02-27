И Британия еще что-то говорит об унижении для России?

Беспилотники сбивать и нейтральных водах, а морские дроны обнаруживать там же,но сбивать в нашей акватории,чтобы не выли на Западе.

М

ММ

Унизительно, что над Черным морем летают их беспилотники и разведывательные самолеты и наши их не сбивают!