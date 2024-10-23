Махсус операциядә катнашучыларның исемнәре Аксубай мәктәбе диварында мәңгеләштерелде

Аксубайның Иске Тимошкино мәктәбендә махсус хәрби операция зонасында һәлак булган чыгарылыш укучылары Владислав Кожеманов белән Алексей Борзовка истәлек такталары мәктәп диварында мемориаль рәтне дәвам итте.
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