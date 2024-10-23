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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Махсус операциядә катнашучыларның исемнәре Аксубай мәктәбе диварында мәңгеләштерелде

Махсус операциядә катнашучыларның исемнәре Аксубай мәктәбе диварында мәңгеләштерелде

Аксубайның Иске Тимошкино мәктәбендә махсус хәрби операция зонасында һәлак булган чыгарылыш укучылары Владислав Кожеманов белән Алексей Борзовка истәлек такталары мәктәп диварында мемориаль рәтне дәвам итте.

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