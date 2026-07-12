Противник пытается атаковать Москву дронами фактически беспрерывно Сейчас сотрудники экстренных служб работают в окрестностях Москвы на месте падения сбитых украинс.
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Противник пытается атаковать Москву дронами фактически беспрерывно Сейчас сотрудники экстренных служб работают в окрестностях Москвы на месте падения сбитых украинс.
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