«Я целиком и полностью за Путина, но против Шойгу». Рассматриваем тему

«Пранк вышел из-под контроля»: как ЧВК «Вагнер» докатилась до мятежа Пожалуй, самый ёмкий пока что комментарий насчёт событий 23-24 июня дал иностранец – Питер Леонард, один из редакторов американского издания Eurasianet: «Я один весь день старался не читать автоматически «вагнеровцы» как «бандеровцы», хотя разницы остаётся всё меньше?» Впрочем, русский народ тоже отреагировал вполне характерными определениями в адрес ЧВК «Вагнер», которую теперь называют «ОПГ «Вагнер» или «ЧВК «Власов» Горячая фаза мятежа (вроде бы) пройдена, хотя и неоднозначным путём: в кои-то веки, Россия с террористами всё-таки договорилась по-хорошему, но это не значит, что всё «закончилось» – нет, второй акт марлезонского балета неизбежно последует, и в нём тоже будет место драматизму.