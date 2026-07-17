США предупредили о ловушке: Траты на оборону ЕС грозят столкновением с Россией

Европа хочет тратить больше на армию. Америка — меньше. И это, как ни странно, делает мир опаснее. Журнал American Conservative недавно выпустил тревожный материал: накачка оборонного бюджета ЕС может привести к прямому столкновению НАТО с Россией.
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