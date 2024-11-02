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Мосбиржа с 11 ноября введет механизм стабилизации цен на валютном рынке

Мосбиржа с 11 ноября введет механизм стабилизации цен на валютном рынке

Он будет действовать в период повышенной волатильности. С 11 ноября будет по сути аналог дискретного аукциона на рынке акций Мосбиржа с 11 ноября введет механизм стабилизации цен на валютном рынке в период повышенной волатильности.

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