Он будет действовать в период повышенной волатильности. С 11 ноября будет по сути аналог дискретного аукциона на рынке акций Мосбиржа с 11 ноября введет механизм стабилизации цен на валютном рынке в период повышенной волатильности.
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