Экс-жена Бондарчука заговорила о жизни их дочери с ДЦП — выбор сделан

Светлана рассказала, почему не показывает новые фото Варвары. Федор Бондарчук с бывшей женой и дочкой Варварой СоцсетиЭкс-жена Федора Бондарчука поделилась редким откровением о жизни их дочери Варвары, которой в детстве поставили диагноз ДЦП.
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