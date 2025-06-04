Экс-жена Бондарчука заговорила о жизни их дочери с ДЦП — выбор сделан

Светлана рассказала, почему не показывает новые фото Варвары. Федор Бондарчук с бывшей женой и дочкой Варварой СоцсетиЭкс-жена Федора Бондарчука поделилась редким откровением о жизни их дочери Варвары, которой в детстве поставили диагноз ДЦП.