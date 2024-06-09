«Допы» — не только российская история. Дилеры в США продают Toyota Camry 2025 с наценкой до 5 тыс. долларов, прося доплату за USB-кабель и защиту кромок дверей

Новейшая Toyota Camry девятого поколения не стала хитом в Китае, но в США спрос на машину есть, и некоторые дилеры этим активно пользуются, «прикручивая» к рекомендованной розничной цене машины десятки сотен долларов.
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