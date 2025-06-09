Провокации Киева провалились: как прошел второй раунд переговоров

РИА Новости/Александр Рюмин Принципиально важно: Вашингтон по сути становится союзником Москвы. Трамп несколько раз подчеркивает: он понимает, что Россия не может оставить без ответа украинские террористические нападения.
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