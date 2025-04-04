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Живая Кубань

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Генерала из соседнего региона прочат на должность главы полиции Краснодарского края

Генерала из соседнего региона прочат на должность главы полиции Краснодарского края

Генерала из соседнего региона прочат на должность главы полиции Краснодарского краяВ СМИ появляются предположения относительно того, кто займет освободившийся на днях пост главы ГУ МВД по Краснодарскому краю, который пока остается вакантным после отставки Владимира Андреева.

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