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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

На что ушли миллионы при строительстве школы в Медвежьегорске

2 сентября новая школа в районном центре Карелии открыла двери Текст, фото: Елена Малишевская Поводом для поездки в Медвежьегорскую школу накануне открытия стали тревожные сообщения от местных жителей: они рассказывали, что у нового здания неполадки с коммуникациями, течь в подвале, и вообще начало нового учебного года под угрозой срыва.

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