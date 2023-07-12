Однонационалы

Николай Кочергин Правильно мыслишь. Иммигранты понимают тебя, когда ты им кулаком по морде и коленом между ног....

Аудрюс Я не от них хочу! Я хочу, что бы соблюдались законы РФ не только этими "дикарями", но и нашими государственными службами, которые выдают этим "дикарям" разрешения на работы, а то и паспорта...