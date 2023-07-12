Раз уж там у зигующих истерика, то давайте добавим.Когда я учился в советской школе, то у меня в классе были русские, "украинцы", прибалт, белорус, молдаванка, евреи и несколько человек, которых я даже не знаю, как идентифицировать (всегда было плевать).
Однонационалы
Комментарии
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Николай Кочергин
Правильно мыслишь. Иммигранты понимают тебя, когда ты им кулаком по морде и коленом между ног....
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1 час.
Аудрюс
Я не от них хочу! Я хочу, что бы соблюдались законы РФ не только этими "дикарями", но и нашими государственными службами, которые выдают этим "дикарям" разрешения на работы, а то и паспорта...
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35 мин.
Геннадий Кресов
Ни чего не имею против мигрантов,у меня ещё с 90-Х много друзей не русских,и не было и нет у меня с ними проблем. А если сейчас где то борзеют,то где власть?
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9 мин.
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