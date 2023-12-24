Загребское «Динамо» интересуется Митаем из «Локомотива»

Хорватское «Динамо» пытается купить у «Локо» защитника сборной Албании Марио Митая. Metaratings сообщает, что клуб из Загреба предложил «Локомотиву» 500 тысяч евро за аренду Митая до конца сезона с последующим выкупом за 3,5 миллиона.