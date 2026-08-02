Что делать, если залил в машину некачественный бензин?

Подозрения на бензин обычно начинаются с того, что еще полчаса назад все было нормально, а вот после заправки машинка затряслась, задрожала, не тянет, не едет, слышны звонкие «удары» (нужное подчеркнуть).
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