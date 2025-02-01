Организация Объединенных Наций выступает против убийства гражданского населения. Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя зверства украинских боевиков в курском селе Русское Поречное.
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