Страна и люди
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Страна и люди

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В ООН осудили зверства боевиков в Курской области

В ООН осудили зверства боевиков в Курской области

Организация Объединенных Наций выступает против убийства гражданского населения. Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя зверства украинских боевиков в курском селе Русское Поречное.

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