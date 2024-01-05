Рамзан Кадыров назвал "толстым троллингом" свое предложение об обмене

Глава Чечни объяснил, зачем обратился к США с предложением по обмену военнопленных ВСУ.Рамзан Кадыров в социальных сетях опубликовал пост, в котором рассказал о визите военного эксперта, бывшего морпеха и разведчика ВС США Скотта Риттера в Чеченскую Республику.