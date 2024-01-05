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Рамзан Кадыров назвал "толстым троллингом" свое предложение об обмене

Рамзан Кадыров назвал "толстым троллингом" свое предложение об обмене

Глава Чечни объяснил, зачем обратился к США с предложением по обмену военнопленных ВСУ.Рамзан Кадыров в социальных сетях опубликовал пост, в котором рассказал о визите военного эксперта, бывшего морпеха и разведчика ВС США Скотта Риттера в Чеченскую Республику.

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