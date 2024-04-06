Для PC и консолей анонсировали новый мистический шутер в духе «лавкрафтовски...

Для PC и консолей анонсировали новый мистический шутер в духе «лавкрафтовских ужасов» DecadentКомпания-издатель Fulqrum Publishing и студия-разработчик Incantation Games анонсировали сюжетный шутер от первого лица Decadent, который сочетает в себе элементы хоррора, вдохновленного «лавкрафтовскими ужасами».
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