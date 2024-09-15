Сауль Альварес защитил три титула чемпиона мира

Мексиканец Сауль Альварес победил пуэрториканца Эдгара Берлангу и защитил титулы чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO Super) в весовой категории до 76,2 кг.
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