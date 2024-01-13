Телеведущая Османова озвучила одну из причин расставания Кудрявцевой с мужем

Телеведущая Лолита Османова выразила свою уверенность в том, что причиной разрыва отношений между ее коллегой Лерой Кудрявцевой и ее мужем Игорем Макаровым являются психологические проблемы Макарова, возникшие после его завершения спортивной карьеры.