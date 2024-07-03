Режим экономии: как использовать в быту ненужную косметику?

Просроченный крем, неподходящий шампунь, гигиеническая помада с резким химозным запахом — в женских «закромах» наверняка хранится немало подобного добра! Пока страсть к накопительству косметического хлама не переросла в синдром Плюшкина — либо срочно отправьте эти бесполезные флаконы в мусорку, либо найдите им другое применение.