«Северный удар по кошелькам»: почему отмена договора 1993 года разделила пенсионеров на два фронта «Остановлено временное соглашение… в области пенсионного обеспечения для работавших на Крайнем Севере» Правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие межгосударственного соглашения с Россией о пенсионных гарантиях… Киев разорвал пенсионное соглашение с Москвой: тысячи украинцев останутся без выплат .
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