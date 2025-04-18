«Северный удар по кошелькам»: почему отмена договора 1993 года разделила пенсионеров на два фронта «Остановлено временное соглашение… в области пенсионного обеспечения для работавших на Крайнем Севере» Правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие межгосударственного соглашения с Россией о пенсионных гарантиях… Киев разорвал пенсионное соглашение с Москвой: тысячи украинцев останутся без выплат .