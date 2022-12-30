Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Форвард минского «Динамо» Соколов сделал предложение своей девушке после матча со «Спартаком»

Хоккеист минского «Динамо» сделал предложение своей девушке после матча КХЛ. Дмитрий Соколов встал на одно колено и сделал предложение своей возлюбленной после игры Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:6 Б).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх