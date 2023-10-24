Заявления о том, что молдавского языка никогда не существовало, – либо сознательная ложь, либо свидетельство незнания собственной истории

Славик Яблочный Вчера 21:57 8 528 Заявления о том, что молдавского языка никогда не существовало, – либо сознательная ложь, либо свидетельство слабого знания Премьер-Министром Румынии истории собственной страны.
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