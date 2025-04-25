Четырем участникам вторжения ВСУ в Курскую область дали длительные сроки

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 15,5 года до 16 лет четверых участников вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область — трех солдат 17-й танковой бригады Василия Моисея, Степана Кобелюка и Александра Дмитриева и наводчика 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрея Журбу.