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Никакой плесени на еде в холодильнике! Рассказываю про свои 2 хитрости (доступны каждому)

Никакой плесени на еде в холодильнике! Рассказываю про свои 2 хитрости (доступны каждому)

Каждого, наверняка, расстраивает, когда заглядывая в холодильник в поисках нужного продукта - находишь на нём плесень.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
И на этом ,спасибо.
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