На сколько увеличат МРОТ в России с 1 января 2025 года?

Премьер-министр подчеркнул, что требуется обеспечить опережающий рост оплаты минимального размера оплаты труда, чтобы к 2030 году этот показатель достиг 35 тысяч Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексируют в России с 1 января 2025 года.