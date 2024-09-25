На сколько увеличат МРОТ в России с 1 января 2025 года?

Премьер-министр подчеркнул, что требуется обеспечить опережающий рост оплаты минимального размера оплаты труда, чтобы к 2030 году этот показатель достиг 35 тысяч Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексируют в России с 1 января 2025 года.
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