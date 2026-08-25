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Зарекалась выходить за актёра, но свадьбу сыграла трижды: как Устюгов изменил жизнь Аглаи Шиловской

Зарекалась выходить за актёра, но свадьбу сыграла трижды: как Устюгов изменил жизнь Аглаи Шиловской

Аглая Шиловская — из семьи, где сцена, экран и театральные кулисы знакомы с детства. Актерская династия в четвертом поколении: дед Всеволод Шиловский — народный артист России, режиссер и создатель театра «Школа современной пьесы», отец Илья Шиловский тоже актер, мама — из творческой среды.

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