Почему провалились казахские "силовики"?

Первые дни казахстанских беспорядков запомнились тем, что бесчинствующих молодчиков на улицах Алма-Аты и других казахских городов мы видели, а вот кадров жесткого противостояния их беспределу со стороны силовых структур как-то не наблюдалось.
Первые дни казахстанских беспорядков запомнились тем, что бесчинствующих молодчиков на улицах Алма-Аты и других казахских городов мы видели, а вот кадров жесткого противостояния их беспределу со стороны силовых структур как-то не наблюдалось.
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