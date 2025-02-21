ГД рассмотрит проекты о запрете иноагентам заниматься просвещением в РФ

Рассмотрение пакета законопроектов, предусматривающего запрет на осуществление иногентами просветительской деятельности, запланировано в нижней палате российского парламента в начале весны, сообщает пресс-служба комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции со ссылкой на его председателя Василия Пискарева.