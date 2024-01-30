Когда участников СВО освободят от выплаты процентов по кредиту, а их семьи от налогов

Президент пообещал разобраться с несоответствиями системы кредитных каникул для военнослужащих Бойцов, которые находятся в зоне СВО, освободят от процентов по кредитам, а членов их семей – от налога на имущество.
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