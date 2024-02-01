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Российские пловцы, в отличие от белорусских, не выступят на ЧМ-2024, который стартует 2 февраля

Российские пловцы, в отличие от белорусских, не выступят на ЧМ-2024, который стартует 2 февраля

Сегодня в столице Катара Дохе начинается предолимпийский чемпионат мира по водным видам спорта. Российские спортсмены не примут участия в ЧМ — их по-прежнему не устраивают условия МОК и международной федерации World Aquatics.

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