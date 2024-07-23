Иммигрантская армия Владимира Путина: как меньшинства загоняют на фронт

Два с половиной года полномасштабной войны на Украине опустошили армию вторжения Москвы. За это время могло быть убито или серьезно ранено до 500 тысяч человек — 2% российских мужчин в возрасте от 20 до 50 лет.
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