Котов попал в основную сетку в Софии

Павел Котов сыграет на турнире в Софии, который пройдет на следующей неделе. Котов попал в основную сетку, потому что от участия отказался Юго Гастон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Евгений Плющенко зажег праздничный торт, на котором перечислены все его титулы
- 8-й «Золотой мяч» Месси, Рубиалес отстранен на 3 года, труп под стадионом «Наполи», Киммих дисквалифицирован, АПЛ расследует трансферы Виллиана и Это′О из «Анжи» и другие новости
- Д’Анджело Расселл поставил сверху с сопротивлением Паоло Банкеро
Свежие комментарии