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Царьград

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Дикиджи заменит Кондратюка на турнире в Японии 4-6 сентября

Дикиджи заменит Кондратюка на турнире в Японии 4-6 сентября

Владислав Дикиджи заменит Марка Кондратюка на турнире "Челленджер" в Японии с 4 по 6 сентября. Причина замены не уточняется.

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