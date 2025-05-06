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В преддверии Дня Победы россияне смогут виртуально возложить цветы к памятным мемориалам

В преддверии Дня Победы россияне смогут виртуально возложить цветы к памятным мемориалам

В рамках проекта «Цветок Победы» в социальной сети Одноклассники запустили мини-приложение, с помощью которого пользователи из любой точки мира смогут почтить память участников Великой Отечественной войны.

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