День образования службы уголовного розыска России. 05 октября 1918 года коллегия народного комиссариата внутренних дел РСФСР приняла положение «Об организации отдела уголовного розыска».
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День образования службы уголовного розыска России. 05 октября 1918 года коллегия народного комиссариата внутренних дел РСФСР приняла положение «Об организации отдела уголовного розыска».
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