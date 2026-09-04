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Новости Липецка

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В Данкове Липецкой области установили сроки работ по сохранению Дома купца Попова

В Данкове Липецкой области установили сроки работ по сохранению Дома купца Попова

До конца 2028 года владельцу дома купца Попова в Данкове предстоит разработать научно-проектную документацию для сохранения объекта культурного наследия.

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