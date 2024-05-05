В Караганде на Бухар жырау начали укладывать брусчатку на месте газона

В акимате района имени Казыбек би говорили о том, что при реконструкции проспекта Бухар жырау газоны будут сохранены, как вечером в СМИ появилась информация, что брусчатку всё-таки стали укладывать в том месте, где обычно бывает газон.
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